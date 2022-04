Dierenambulance biedt mogelijkheid om digitaal vragen te stellen

nieuws

Foto: Dierenambulance Groningen

Dierenambulance Groningen biedt sinds deze week de mogelijkheid aan inwoners om digitaal vragen te stellen. Met de mogelijkheid hoopt men de hulpverlening te verbeteren.

Bij de Dierenambulance Groningen komen veel meldingen van mensen die getuige zijn van een dier in nood. Maar voor een dierenambulance ter plaatse is gaan er verschillende minuten verloren. In een filmpje op de sociale mediakanalen van de Dierenambulance Groningen wordt het voorbeeld geschetst van een gans die gewond is: “Weet jij dan wat je kunt doen? Voor wij op de locatie zijn kun jij als melder al heel veel doen.”

Met de vragen die binnen komen wil Dierenambulance Groningen filmpjes gaan maken. In de filmpjes wil men de antwoorden geven. Op deze manier hoopt men de kennis te verrijken, waardoor de overlevingskansen van dieren toenemen. Vragen insturen kan via deze website.