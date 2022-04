Deel gemeentelijke grasvelden in mei niet gemaaid

nieuws

Foto via Pixabay

De gemeente Groningen doet dit jaar voor het eerst mee aan het initiatief Maai Mei Niet. Dit houdt in dat een deel van de gemeentelijke grasvelden in de maand mei niet gemaaid wordt.

Vorig jaar startte de gemeente al een proef met het minder maaien van verschillende grasvelden, om te onderzoeken hoe de samenstelling van de grasvelden verandert en te kijken of insecten en vlinders beter gaan gedijen. Eerder vorig jaar deden de Partij voor de Dieren en GroenLinks al oproepen om ook in mei minder of niet te maaien.

De gemeente heeft zich nu aangesloten bij het ‘Maai Mei Niet’-initiatief van de Nederlandse Bijenstichting, om zo op meer plekken planten tot bloei te laten komen tussen het gras. Stuifmeel en nectar van bloemen is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Langer gras is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte.

De gemeente heeft de Groninger woningcorporaties een brief gestuurd met de oproep om ook mee te doen aan het Maai Mei Niet-initiatief. Inwoners kunnen ook meedoen, want als je gras slechts om de vier weken maait, komen er al tot tien keer meer bijen in de tuin.