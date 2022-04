Deel Forum Groningen ontruimd vanwege persoon die in lift aan het roken is

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Een deel van Forum Groningen is dinsdag aan het einde van de middag ontruimd omdat het brandalarm afging. Niemand raakte gewond.

De melding van een brandgerucht kwam rond 17.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Toen we ter plaatse waren zijn we op verkenning gegaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Al snel wisten we de oorzaak te achterhalen. In één van de liften bleek gerookt te zijn, wat opgepikt was door een rookmelder. Hierop was het brandalarm afgegaan.”

Fotograaf Rieks Oijnhausen ziet dat een deel van het Forum Groningen ontruimd is. Bosklopper daarover: “Dat is een normale procedure. Als het brandalarm afgaat, dan is het de bedoeling dat de Bedrijfshulpverlening de bezoekers uit het gebouw haalt. Omdat je niet weet wat er precies aan de hand is.” Rond 18.00 uur was de situatie onder controle.