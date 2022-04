De Stadswandeling: ‘Hier moet je geen ruzie maken’

Groningers wandelen wat af. In de 50e aflevering van De Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Nieuwe Weg.

De Nieuwe Weg is een straat net buiten de grachten, het is een verlengde van de Poelestraat. Ondanks dat het de Nieuwe Weg heet, is de weg al erg oud. In de Middeleeuwen kenden men de straat al.

Beno en Mirre besteden in deze aflevering aandacht aan tabaksfabrieken, oude boekenwinkels en zijn er weer veel oude plaatjes.

Volgende week bezoekt het duo voor de tweede keer de wijk Helpman.