De Stadswandeling: ‘Er werd hier geofferd!’

Groningers lopen wat af. In de 51e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok voor de tweede keer Helpman.

De Verlengde Hereweg is één van de langste straten van Groningen. Beno en Mirre beginnen hun wandeling bij Villa Gelria. Deze villa werd in de negentiende eeuw gebouwd voor Jan Evert Scholten (1849-1918), de zoon van de multinational Willem Albert Scholten (1819-1892). De villa is vernoemd naar Gelderland. Hier kwam de familie Scholten oorspronkelijk vandaan.

In deze aflevering van de Stadswandeling, gaat het duo op ‘villajacht’. Veel verschillende villa’s worden besproken, bijvoorbeeld de villa van een zeer bekende profvoetballer en de villa waar Theodorus Niemeyer (1822-1910) heeft gewoond. Hij was bekend van de tabaksfabriek Niemeyer. Ook komen Beno en Mirre langs een Middeleeuwse offerplaats.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling, gaan Beno en Mirre naar de Brugstraat.