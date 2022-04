“De situatie in de wereld is zo veranderd dat je Backbone niet kunt sluiten”

nieuws

Foto: google maps

Backbone aan de Travertijnstraat moet en kan niet vanaf 31 december van dit jaar gesloten worden. Dat zegt Sherlock Telgt zaterdag met het oog op de situatie in de wereld.

In februari leidde de naderende sluiting van de culturele broedplaats tot vragen in de Groningse gemeenteraad. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen was echter resoluut. Het gebouw gaat gesloopt worden omdat het pand onveilig is, het zo afgesproken is en omdat er op de locatie woningbouw gerealiseerd gaat worden. “In februari was ik van mening dat Backbone door moet gaan, en die mening ben ik nog steeds toegedaan”, reageert Telgt. “Ook omdat de situatie in de wereld in de tussentijd veranderd is. De oorlog in Oekraïne versterkt het gevoel dat je niet iets moet weggooien.”

“Weinig maatschappelijk vastgoed beschikbaar”

Telgt legt uit: “Er zitten hier in het pand rond de 150 bedrijven en bedrijfjes. Zij zullen op zoek moeten naar andere locaties. Maar die ruimtes en ateliers, die zijn er niet. Er is ontzettend weinig maatschappelijk vastgoed beschikbaar. Het vastgoed dat beschikbaar is wordt ingezet om Oekraïense vluchtelingen in te huisvesten. En dat is uiteraard prima en helemaal terecht. Maar omdat ik verwacht dat deze oorlog morgen nog niet is afgelopen, en we te maken gaan krijgen met de uitdaging om nog meer vluchtelingen op te gaan vangen, zie ik geen mogelijkheden voor de bedrijfjes die hier zitten, om die elders een plek te geven.”

“Bedrijfjes die hier zitten hebben soms nu al moeite om de huur rond te krijgen”

De ruimte die er wel is, is volgens Telgt onbetaalbaar geworden. “Het huren van een ruimte wordt duurder. Denk alleen al aan de gas- en elektriciteitsprijzen. We hebben het over mensen die een bedrijfje hebben die nu al moeite hebben om hun huur te betalen, terwijl hier in Backbone absoluut niet de hoofdprijs wordt gevraagd. Het zijn veelal startende bedrijfjes die geen vet op de botten hebben om in een duurder jasje te gaan zitten.” Op de vraag of het erg is of de bedrijfjes verdwijnen: “Ik denk het wel. Het gaat om jong, creatief en cultureel talent dat de Groningse samenleving en economie schwung en franje geeft. Er gebeurt hier ontzettend veel. Mensen uit de wijk Vinkhuizen die het niet zo breed hebben kunnen hier bijvoorbeeld gratis brood afhalen, er zijn de maaltijden van het Free Café. Voor de wijk Vinkhuizen is het gebouw belangrijk als ontmoetingscentrum, maar ook als wijk- en sportcentrum. En ga zo maar door.”

Sociale mediacampagne

Op de vraag of het misschien voor veel mensen niet duidelijk is wat Backbone is en doet, zegt Telgt: “Dat zou kunnen. Toevallig starten we dit weekend een sociale mediacampagne. We gaan filmpjes plaatsen op Instagram, waar mensen die hier in het pand zitten, uitleggen wat ze doen en waarom Backbone belangrijk voor hun is. Op die manier willen we de waarde van deze culturele broedplaats duidelijk maken.”

Politiek

Tussen de regels door is duidelijk hoorbaar dat Telgt contact heeft met politieke partijen. Of hij het onderwerp ook op de formatietafel heeft gelegd, reageert Telgt stellig: “Nee. Ik denk niet dat ik dat de formerende partijen mee hoef te geven. Misschien is dat naïef. Maar er zijn in deze stad meer grote problemen die aangepakt moeten worden. De woon-, zorg- en armoedecrisis om maar wat voorbeelden te noemen. Het voortbestaan van Backbone zal niet op de eerste plaats staan. Maar inderdaad, na de gemeenteraadsvergadering van februari, waarbij de wethouder liet weten dat Backbone hier niet kan blijven, zijn er verschillende politieke partijen geweest die contact hebben gezocht.”

“Je kunt mensen niet zo maar op straat sturen”

Over de toekomst is Telgt helder. “Er moet geprobeerd worden om dit te behouden. Dit zal opnieuw op de agenda moeten komen. En mensen zullen nu misschien denken of zeggen dat ik tegenstander ben van woningbouw op deze locatie. Nee. Ik vind ook dat er woningen moeten komen, het liefst veel sociale huurwoningen, maar je kunt niet zielloos afscheid nemen van Backbone. Je kunt de mensen die hier zitten niet zo maar op straat sturen, er zal een overbrugging moeten komen, een manier waarop je deze motor van de Groningse economie ondersteunt. Op welke manier dan ook.”