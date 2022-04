Daling aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Counselling via Pixabay

Met 1.775 meldingen kreeg Veilig Thuis Groningen het afgelopen jaar minder signalen uit de gemeente Groningen over kindermishandeling of huiselijk geweld. Tegelijkertijd nam het aantal adviezen aan slachtoffers, omstanders of professionals juist toe. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Het aantal meldingen daalde met 165 ten opzichte van 2020. Ook in de provincie daalde het aantal meldingen, van 4.195 gerapporteerde incidenten in 2020 naar 3.920 in het afgelopen jaar. Met name uit Oost-Groningen komen relatief veel meldingen binnen over huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo kende Veendam 967 meldingen per 100.000 inwoners (de gemeente Groningen kende slechts 690 meldingen per 100.000 inwoners).

Groningen was wel de gemeente in de provincie waar Veilig Thuis Groningen het vaakst advies uitbracht aan professionals en burgers over situatie die betrekking hebben tot huiselijk geweld of kindermishandeling. In de gemeente Groningen gebeurde dat 1.745 keer in 2021.

Groningen loopt met deze cijfers in de pas met de rest van Nederland. In 2021 is het aantal door Veilig Thuis afgegeven adviezen met 9,7 procent gestegen, terwijl het aantal meldingen met 6,5 procent is gedaald.

Over Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft de beller aanwijzingen, raadgevingen en tips om zelf verder te handelen in situaties van (vermoedelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig, dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie. Veilig Thuis stelt de voorwaarden voor een veilige situatie vast en schakelt, indien nodig, vervolghulp in.