D66 betreurt gang over links: ‘In een bredere coalitie zouden meer kiezers zich herkennen’

Foto: Chris Bakker

De Groningse afdeling van D66 kijkt met zorgen naar het advies van (in)formateur Mathias Gijsbertsen om een nieuw gemeentebestuur te gaan vormen met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. Dat maakte de partij donderdagmiddag bekend, in een reactie op het verslag van de informateur.

Afgelopen dinsdag maakte Gijsbertsen bekend dat de onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur verder gaan met de vijf eerder genoemde partijen. D66 viel, ondanks een gelijk gebleven aantal zetels tijdens de verkiezingen, buiten de boot. De partij had sinds 2010 een plek in het gemeentebestuur, maar valt na twaalf jaar buiten de boot. In tegenstelling tot D66 krijgt de ChristenUnie, de partij die een zetel kwijtraakte, alsnog een plek in het gemeentebestuur.

‘Breder kijken was meer logische keuze’

Volgens D66 is de keuze om ‘volledig over links te gaan’ niet in lijn met de lage opkomst bij de verkiezingen: “In het licht van het duidingsdebat ook logisch was om breder te kijken. Democratie is wat D66 betreft namelijk meer dan de helft + 1 en in een bredere coalitie zouden meer kiezers zich herkennen”, stelt fractievoorzitter Tom Rustebiel. Ook het feit dat de partijen die nu aan tafel zitten er niet in slagen om een ‘verbindingsagenda’ neer te leggen (wat ook informateur Gijsbertsen beaamt in zijn verslag) is volgens D66 een punt van zorg. Rustebiel: “Daar moeten we echt snel mee aan de slag, en gezien de opmerkingen van de partijen in het vorige debat, verwacht ik daar breed draagvlak voor.”

‘Bereid om te praten over slechte gemeentefinanciën’

Uit het verslag van Gijsbertsen kwam naar voren dat D66 zich moeilijk met de andere partijen kon verenigen als het ging om de gemeentefinanciën. Maar volgens Rustebiel had dat geen breekpunt hoeven zijn: “Steeds hebben we daarbij aangegeven het als een uitdaging te zien deze thema’s aan te pakken in de schaduw van de slechte gemeentefinanciën. Maar we spraken ook uit, dat we veel kansen zien bij de fondsen die in het regeerakkoord afgesproken zijn. En dat onze fractie (met directe connecties tot in de regering) zich daar graag voor in wilde zetten. We vonden partijen die een groot deel van onze agenda deelden en waren graag bereid geweest om te kijken of we het over de oplossingen eens konden worden.”

‘Politiek nodig die keuzes durft te maken’

Maar D66 stelt zich, ook zonder duidelijke ‘verbindingsagenda’ (een actieplan voor 2022-2026 om de verbinding tussen de overheid en de inwoners van Groningen te versterken), opnieuw op als verbindende factor. Rustebiel: “Wij vertrouwen erop, dat een nieuwe coalitie de onderwerpen wonen, klimaat en ongelijkheid bovenaan de agenda zet. Wel verwacht D66, dat we dit samen met inwoners gaan doen. Dat we de ontwikkeling van inwoners centraal stellen. En dat we niet voor hen gaan bedenken wat ze nodig hebben.” Ook hoopt de partij dat ondernemers, ondanks de gang over links in het gemeentebestuur, ruimte krijgen: “Dat het in veel opzichten goed gaat met Groningen, is geen natuurverschijnsel. Wij hebben een politiek nodig die keuzes durft te maken.”

De volledige reactie van D66 op het verslag van informateur Gijsbertsen is hier te lezen.