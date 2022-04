Corona legt personal trainer geen windeieren: “We zijn gegroeid van 400 naar 800 vierkante meter”

nieuws

Eén van de ruimtes op de nieuwe locatie van JPTLifestyle aan de Duinkerkenstraat. Foto: still uit video

Waar veel ondernemingen flinke hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen heeft het personal trainer Jordy Pijpker van JPT Lifestyle juist succes gebracht. Komende zaterdag wordt zijn nieuwe vestiging aan de Duinkerkenstraat geopend.

Hoi Jordy! Geen windeieren …

“Mensen zouden nu kunnen denken dat wij geen last hebben gehad van de coronamaatregelen, maar dat is natuurlijk niet waar. Maar wij hebben ons tijdens de coronacrisis wel zo goed mogelijk proberen aan te passen aan de situatie. Er mocht heel veel niet. Geen groepstrainingen, geen groepslessen. Maar we mochten wel één op één en één op twee lessen geven. Daar hebben we ons als bedrijf op ingezet. En dat werd een ontzettend groot succes.”

Hoe verklaar je dat succes?

“Tijdens de eerste lockdown zag je dat heel veel mensen binnen bleven, niet meer gingen sporten. Men had weer beweging nodig, en omdat wij onze lessen aan konden bieden, kwamen die mensen bij ons. En zo zaten we al heel snel met een probleem. Onze locatie aan de Ulgersmaweg werd te klein. Via via werd ik toen getipt over een oude loods aan de Duinkerkenstraat. Die loods hebben we kunnen huren, hebben we verbouwd en komende zaterdag vindt de opening plaats. Daarmee groeien we van vierhonderd vierkante meter naar achthonderd vierkante meter. Een verdubbeling dus.”

Nu zeg je dat even heel snel: huren, verbouwen en openen. Ging het ook zo snel als dat je zegt?

“Nee. Het was in november 2020. De eerste lockdown was voorbij en we dachten, dit komt niet weer. Samen met mijn vriendin zijn we ons toen gaan focussen op de locatie, ook omdat we toen te maken hadden met veel mensen die van onze diensten gebruik wilden maken. Toen ik voor het eerst de loods binnenstapte zag ik het gelijk helemaal zitten. De eigenaar was ook heel behulpzaam. In de oude situatie bestond de loods uit twee aparte ruimtes. De eigenaar vond het geen probleem om het samen te voegen en vond ons plan ook zo mooi dat hij mee heeft geïnvesteerd.”

Ben je tevreden met het eindresultaat?

“Ja, absoluut. We hebben alles vernieuwd en aangepakt. Een nieuwe vloer er in en we hebben vijf studio’s gebouwd. In die studio’s gaan we de één op één of één op twee lessen aanbieden. Deze ruimtes zijn van alle gemakken voorzien. Daarbij werken we ook samen met een fysiotherapeut. Onze ervaring is dat mensen het heel prettig vinden om in een eigen ruimte personal training te kunnen krijgen, en niet in een grote ruimte waar ook andere mensen rond lopen. Dus wat we tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd, dat gaan we voortzetten. Met het hebben van een fysiotherapeut in huis hebben we de mogelijkheid om mensen snel door te kunnen sturen, als dat nodig mocht blijken.”

Maar alles verliep niet helemaal soepel hè?

“Klopt. De opening stond aanvankelijk op 5 februari gepland. Op 13 januari kregen we bezoek van de gemeente. De verbouwing was toen net afgerond. De gemeente zei leuk en mooi, maar wat jullie gebouwd hebben is in strijd met het bestemmingsplan en er is geen vergunning voor afgegeven. Er zijn toen heel veel gesprekken geweest, ook met de eigenaar van het pand waarbij ik in de veronderstelling was dat we alles goed geregeld hadden. Op een gegeven moment heb ik tegen de gemeente gezegd. Wat willen jullie nou? De oorspronkelijke bestemming van deze locatie is een afvalverwerkingsfabriek. Is dat wat je hier op deze locatie wilt hebben? Toen zijn er lampjes gaan branden. Inmiddels is alles geregeld.”

Met komende zaterdag een feestelijke opening …

“Om 11.00 uur gaan de deuren open en het openingsfeest duurt tot 17.00 uur. Daarbij is iedereen welkom. Ook als je niet klant bent bij ons. En persoonlijk kijk ik er heel erg naar uit. We hebben een vervelende periode achter de rug met de coronamaatregelen en de vergunningverlening, maar uiteindelijk kun je inderdaad zeggen dat de coronamaatregelen ons geen windeieren hebben gebracht.”

Bekijk hieronder een impressie: