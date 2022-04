Controle voertuig leidt agenten naar inzittenden die voor 900 euro aan boetes hebben staan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een inzittende van een personenauto aangehouden omdat hij een boete open had staan. Dat meldt de politie op sociale media.

Politieagenten van het team Groningen Centrum gaven in het begin van de nacht een stopteken aan de bestuurder van een personenauto. “Bij de controle bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een rijbewijs”, schrijft de politie. “Tevens had deze persoon nog een boete openstaan van 499 euro. De persoon heeft dit bedrag ter plaatse kunnen betalen.”

“De bijrijder bleek een boete open te hebben staan van 369 euro. Deze persoon kon het bedrag niet betalen en is overgebracht naar het cellencomplex.”