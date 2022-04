‘Col du Groningen’ verrijst niet in gemeente, maar locaties Veendam en Usquert wel haalbaar

nieuws

Foto: Pixabay

De ‘Col du Groningen’ verrijst niet in de gemeente Groningen. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de voormalige vuilstortplaatsen van Veendam en Usquert wel in aanmerking komen.

Vorig jaar zomer dienden de Statenfracties van D66, ChristenUnie, VVD en Partij voor de Dieren een motie in waarbij er gevraagd werd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fietsberg in de provincie Groningen. Een fietsberg vergelijkbaar met de VAM-berg in Drenthe. De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar vier mogelijke locaties. Daaruit blijkt dat Stainkoeln bij Stad en een locatie bij Winschoten afvallen, maar Veendam en Usquert wel geschikt zijn. “De reden dat de locatie in Stad is afgevallen komt omdat de vuilstortplaats nog in gebruik is en voorlopig ook niet op de nominatie staat om gesloten te worden”, reageert Statenlid Paula Benjamins van Oudheusden van D66. “Maar zeg nooit nooit hè? Je weet niet wat er in de toekomst allemaal mogelijk is.”

“Geweldige stimulans voor het fietsnetwerk en vrijetijdseconomie”

Het Statenlid is ook optimistisch. Uit het onderzoek, dat uitgevoerd is door Afvalzorg, blijkt dat de voormalige afvalbergen bij Veendam en Usquert beide haalbaar zijn. “Een fietsberg zou een geweldige stimulans zijn voor ons fietsnetwerk en onze vrijetijdseconomie. Volgens de onderzoekers zou de berg bij Veendam in potentie zelfs een attractie met landelijke impact kunnen worden.” In het onderzoek wordt ook gewezen op de mogelijkheden om een fietsberg te koppelen aan de ontwikkeling van een zonnepark of tiny houses.

Positieve geluiden

Volgens de politica van D66 moet je het ook in een breed perspectief zien: “Het is niet alleen een berg waar je op kunt fietsen, het biedt veel meer mogelijkheden. Behalve een toeristische trekpleister, trekt het bedrijven aan waardoor het banen oplevert. We ontvangen ook positieve geluiden. Wielerverenigingen en omwonenden zijn bijvoorbeeld enthousiast. Of het jammer is dat de fietsberg niet in de gemeente Groningen komt? Wat ik al zei, wat er nog niet is kan nog komen. En daarnaast, Veendam en Usquert liggen op steenworpafstand. Wellicht kunnen er mooie routes bedacht worden die in de stad starten en via Veendam of Usquert voeren.”

“Nu komt het moeilijke deel”

Op de vraag wanneer de fietsberg geopend kan worden is het Statenlid helder: “Het onderzoek is klaar, nu komt het moeilijke deel. Er zal geld op tafel moeten komen om het project te realiseren. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.”