Coalitie gaat volledig over links: GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren gaan formeren

Foto: Gerrit de Haan

GroenLinks, de PvdA, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en de Socialistische Partij gaan samen proberen om tot een nieuwe coalitie te komen. Dat is de conclusie van het informatiegesprekken die de partijen de afgelopen weken voerden met informateur Gijsbertsen.

Dit betekent dat er aan de onderhandelingstafel geen plaats is voor D66, de partij die al sinds 2010 elke raadsperiode onderdeel is van de coalitie. Direct na de verkiezingen werd al duidelijk dat de politieke liefde tussen GroenLinks en de PvdA in Groningen sterk is. Samen voerden ze de afgelopen tijd gesprekken met D66, de Partij voor de Dieren en de SP. Vorige week kwam daar ook nog de ChristenUnie bij.

Ruime meerderheid

Een samenstelling van de vorige coalitie (GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie) haalde na de verkiezingen van 16 maart geen meerderheid, namelijk 22 van de 45. Daarom moesten de partijen sowieso al op zoek naar een nieuwe samenstelling. Daarvoor kwamen zowel de SP en de Partij voor de Dieren in aanmerking, die respectievelijk vijf en vier zetels haalden. De SP zakte na de verkiezingen van vijf naar vier zetels, terwijl de Partij voor de Dieren een zetel won en daarmee ook vier zetels haalde. Ook de ChristenUnie gaat de komende weken meepraten over een nieuw coalitieakkoord, waardoor het zetelaantal op 25 zou gaan komen, een forse meerderheid dus.

Geen D66, wel ChristenUnie

Opvallend is de afwezigheid van D66 in de coalitie. De partij had sinds 2010 een plek in het gemeentebestuur, maar valt na twaalf jaar buiten de boot. Een opvallende aanwezige in de coalitie is de ChristenUnie, die juist een zetel kwijtraakte bij de verkiezingen, maar nu hoogstwaarschijnlijk toch zitting mag nemen in het college.

Verbinding met inwoners en bestuurskracht

Een stabiele politieke samenwerking met een gezamenlijke visie opbouwen, met verbinding met de hele gemeente en bestuurskracht, is volgens Gijsbertsen (oud-wethouder voor GroenLinks) de reden voor de samenstelling van de mogelijke coalitie. Gijsbertsen adviseert om een raadsbreed traject te starten om te komen tot een actieplan voor 2022-2026, om zo de verbinding tussen de overheid en de inwoners van Groningen sterker te maken. “Naast de inhoudelijke winst die dit kan opleveren, kan dit direct een oefening zijn in het komen tot een agenda van de raad zelf, te beginnen bij een onderwerp dat door alle partijen als aandachtspunt wordt erkend en waarbij de raad als geheel een belang heeft”, aldus Gijsbertsen.

Debat en formatie

Komende woensdagavond gaan de fracties in de gemeenteraad praten over het advies van Gijsbertsen. Daarna vindt nog een daadwerkelijke formatie plaats, waarin de partijen het inhoudelijk eens moeten gaan worden over een coalitieakkoord.