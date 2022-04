COA officieel vertrokken uit voormalig Nesciohotel in Haren

nieuws

Bron GoogleMaps

Medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waren vrijdag voor het laatst aanwezig in het voormalige Nesciohotel in Haren. Vanaf nu is de gemeente Groningen verantwoordelijk voor de opvanglocatie, waar nu Oekraïense vluchtelingen in worden opgevangen.

Van oktober 2020 tot begin maart 2022 deed het Nescio Hotel in Haren dienst als uitwijklocatie voor asielzoekers, die besmet waren met het coronavirus. Volgens het COA verbleven er in totaal ruim 2.500 mensen in de uitwijklocatie, met maximaal honderd bewoners tegelijk.

Begin deze maand nam de gemeente Groningen de locatie over, maar bleef het COA nog wel (deels) verantwoordelijk voor de opvang in het voormalige hotel. In totaal kunnen er nu 230 vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige hotel worden opgevangen. De asielzoekers met corona zijn eerder deze maand al overgebracht naar andere opvanglocaties in Oude Pekela.