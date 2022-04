ChristenUnie wil dat kabinet openbaar vervoer ook volgend jaar financieel ondersteunt

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten roept het kabinet op om het openbaar vervoer ook na dit jaar financieel te ondersteunen. Nu de steunpakketten gaan verdwijnen dreigt er flink gesneden te gaan worden in het aanbod van bussen en treinen in de provincie.

De steunpakketten zijn tijdens de coronacrisis opgetuigd. Terwijl scholieren, studenten en werknemers thuis gingen werken bleef het openbaar vervoer rijden voor mensen die in vitale beroepen werken. Doordat de reizigersaantallen flink afnamen werd er door het kabinet financiële compensatie geboden aan de vervoersbedrijven. Die compensatie wordt vanaf volgend jaar niet langer geboden, terwijl de reizigersaantallen nog lang niet op het niveau zijn van voor de coronacrisis. De verwachting is dat dit niveau pas in 2025 weer bereikt is.

Mochten de gesprekken in Den Haag op niets uitlopen, dan wil de partij niet dat er in de dienstregeling van volgend jaar verkeerde keuzes worden gemaakt. De ChristenUnie wil daarom, gesteund door andere partijen waaronder het CDA, D66, GroenLinks en de Partij voor het Noorden, in gesprek met het OV-bureau over de dienstregeling van volgend jaar. De partijen zijn bang dat het OV-bureau vooral lijnen gaat schrappen op het dunbevolkte platteland waardoor de bereikbaarheid van deze gebieden verder achteruit gaat. De partijen willen er op aan gaan dringen dat er beter gekeken kan gaan worden naar busverbindingen in de stad die nu zes keer per uur rijden maar misschien ook met vier keer per uur toe kunnen.