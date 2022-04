CDA wil snel een maatschappelijke parkeervergunning voor leraren in Groningen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente moet zo snel mogelijk met een oplossing komen voor de hoge parkeerkosten voor leraren op scholen in Groningen. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van het CDA. Volgens de partij geven meerdere scholen aan leraren kwijt te raken omdat de parkeerkosten te hoog zijn.

Volgens het CDA zijn er ook scholen in de gemeente die duizenden euro’s uitgeven aan parkeervergunningen voor hun leraren, zodat deze werknemers niet zelf voor de kosten hoeven op te draaien. De kosten die hiervoor worden gemaakt, zijn volgens het CDA niet te verantwoorden in het licht van het grote lerarentekort.

“Ik ben geschokt door de vele reacties die we binnen hebben gekregen van schooldirecteuren”, vertelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. “Er is niet goed gekeken naar de effecten van de uitbreiding van betaald parkeren. Eerder al hebben we onze zorgen geuit wat betreft vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen en nu komen daar ook de scholen bij. Op initiatief van het CDA doet het college onderzoek naar de maatschappelijke parkeervergunning. Maar door de vele zorgelijke berichten vinden we dat er nu actie moet worden ondernomen.”