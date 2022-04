CDA start maandelijks spreekuur in Groningen: ‘Lage opkomst verkiezingen laat zien dat we zichtbaar moeten zijn’

nieuws

Foto: CDA Groningen

Vanaf komende woensdag kunnen Groningers één keer per maand een kop koffie drinken met een raadslid van het CDA. Door middel van zo’n maandelijks spreekuur wil de partij het makkelijker maken voor bewoners om met hen in contact te komen.

De maandelijkse sessies zijn een vervolg op de Praattafel, waar een aantal maanden geleden mee gestart is door Mirjam Nagelmaker en René Bolhuis. Aan de praattafel kan wekelijks onder het genot van een kop koffie met een CDA’er worden gesproken. Elke eerste woensdag van de maand zal één van de CDA-raadsleden aanschuiven.

“Door middel van een maandelijks spreekuur hopen we het voor onze inwoners gemakkelijk te maken hun ideeën en zorgen met ons te delen”, aldus fractievoorzitter Jalt de Haan. “De lage opkomst tijdens de verkiezingen heeft des te meer benadrukt dat het essentieel is voor de lokale politiek om zichtbaar te zijn. Met ons spreekuur hopen we de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Doormiddel van deze gesprekken horen wij als politiek problemen die gehoord moeten worden, deze problemen nemen wij mee in de komende vier jaar. ”

Op 6 april zijn Groningers van harte welkom tussen 10.00 uur en 12.00 uur in Bloemenzaak Mozaïek in winkelcentrum Paddepoel voor het eerste spreekuur van de CDA-fractie.