Cameratoezicht Folkingestraat wordt voortgezet

Foto Mirre van der Klok. Verlaten Folkingestraat

Het cameratoezicht in de Folkingestraat wordt voortgezet tot minimaal 1 oktober van dit jaar. Dat meldt de gemeente in een tussentijds rapport.

De camera’s hebben ervoor gezorgd dat de afgelopen periode meer drugsdealers zijn aangehouden. In de periode van 1 november vorig jaar tot 1 maart dit jaar namen de overlastmeldingen met 33 procent af, ten opzichte van de periode vóór maart 2020. Dat heeft grotendeels te maken met lockdowns in de horeca, detailhandel en prostitutie. Toch ontving de politie nog gemiddeld meer dan honderd overlastmeldingen per maand.

Dealers en gebruikers blijven elkaar vinden, vooral ’s avonds en ’s nachts, in de Nieuwstad en omgeving. De omwonenden pleiten dan ook voor voortzetting van het cameratoezicht. De gemeente wil, naast het cameratoezicht, een bredere aanpak, Zo komt er een onderzoek of het mogelijk is om twee straatcoaches in te zetten in de binnenstad. Die kunnen onder meer aan de slag met overlast gevende personen, zoals kwetsbare jongeren die zijn begonnen met straatdealen.