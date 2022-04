Burgernetactie gestart vanwege vermist 15-jarig meisje uit Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is maandag aan het einde van de middag een Burgernetactie gestart vanwege een 15-jarig meisje dat vermist wordt.

Het meisje is voor het laatst gezien op de Haydnlaan in Stad. “Het gaat om een 15-jarig blank meisje”, vertelt de politie. “Ze is 1.55 meter lang, heeft een slank postuur, heeft donkerbruine ogen en draag haar haar in een knot. Tijdens haar vermissing droeg ze een zilverkleurige jas en sneakers. Opvallend detail is dat ze ook drie grote tassen mee sjouwt.”

Mensen die iets gezien hebben, of die weten waar ze verblijft, kunnen contact opnemen met de politie op alarmnummer 112.