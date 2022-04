Burgernetactie gestart vanwege vermist 13-jarig meisje

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie is in de nacht van maandag op dinsdag op zoek naar een vermist 13-jarig meisje. Er is een Burgernetactie op touw gezet om haar te vinden.

De actie werd rond 00.40 uur gestart. Het meisje is voor het laatst gezien aan de Goudlaan in de wijk Vinkhuizen. “Ze heeft een getinte huidskleur, en heeft gekruld kroes haar dat bovenop donker is en onder licht”, meldt de politie. “Tijdens haar vermissing droeg ze zwarte kleding en een zwarte NY-pet.”

Mensen die iets gezien hebben, of die weten waar het meisje verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

Update 01.30 uur:

De politie laat weten dat ondanks dat het meisje nog vermist is, dat de Burgernetactie wordt afgesloten.