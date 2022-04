Bruggen Van Starkenborghkanaal enige tijd onbediend door harde wind (update)

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vanwege de harde wind werden de bruggen bij Zuidhorn, Aduard en Dorkwerd over het Van Starkenborghkanaal tot donderdagavond niet bediend. Inmiddels is de wind gaan liggen en mogen de bruggen weer open.

Volgens Rijkswaterstaat leverde het openen van de bruggen tijdens de zware windstoten, die tot later op de avond aanhielden in Groningen, een te groot veiligheidsrisico op. Het wegverkeer kon wel gebruik maken van de bruggen.

Het KNMI gaf woensdagavond de weerswaarschuwing ‘code geel’ af voor het hele land. In Groningen traden tot later op de donderdagavond zware windstotenop van 80 tot 90 kilometer per uur. Aan het einde van de avond ging de wind ook in Noord-Nederland liggen en verdwenen de windstoten.