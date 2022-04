Brandweerlieden bevrijden duif uit pand Poelestraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Brandweerlieden moesten woensdagmiddag in actie komen in de Poelestraat vanwege een duif die in een pand vast was komen te zitten. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 14.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “In een pand van een fieldmarketingbureau was een duif vast komen te zitten”, vertelt Wind. “Twee brandweerlieden zijn het pand ingegaan en wisten het dier al snel te vangen. Vervolgens zijn ze naar buiten gelopen en hebben daar het dier de vrijheid teruggeven.”

Hoe de duif in het pand terecht kon komen is onbekend.