Brandweer weet erger te voorkomen bij schoorsteenbrand in Ten Boer

Foto: Hans Hut voor 112Groningen

Aan de Meeuwstraat in Ten Boer woedde donderdagmiddag korte tijd brand in de schoorsteen van een woning. Maar de brandweer was er snel bij en kon grote schade aan de woning voorkomen.

Volgens omstanders was de bewoner van het huis waar de brand woedde erg bang. Maar nadat de brandweer een kijkje had genomen met behulp van een hoogwerker, werd snel duidelijk dat de brandhaard klein was. Daardoor viel ook de schade door de brand erg mee, waardoor de rust bij de bewoner terugkeerde.

Na een laatste controle in het schoorsteenkanaal toog de brandweer na een inzet van ongeveer een half uur terug naar de kazerne.