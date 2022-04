Brandweer in actie voor steenmarter die kortsluiting veroorzaakt in auto

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagavond in actie komen in de Sophiastraat vanwege een mogelijke autobrand. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 19.45 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De oorzaak is kortsluiting”, weet Wind te vertellen. “Er is isolatie op een onderdeel terecht gekomen. Deze isolatie is kapot geknaagd door een steenmarter. Dit is vervolgens gaan smeulen waarop, vanwege de rookontwikkeling, de brandweer werd gebeld.”

Volgens Wind kon de situatie snel onder controle worden gebracht. “De auto kan donderdag gewoon naar het garagebedrijf rijden waar de schade gerepareerd kan worden.”