Brandweer in actie voor brandende spoorbiels op dak van appartementencomplex

Foto: 112groningen.nl

Op het dak van een appartementencomplex aan de Jacobstraat in de Oosterpoortbuurt heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dakbrand kwam rond 15.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Bij aankomst van de brandweer stonden de bewoners al veilig buiten. Ook een huisdier had men tijdig in veiligheid kunnen brengen. Oorzaak van de brand bleek een brandende spoorbiels te zijn op het dak van het complex. Brandweerlieden wisten deze brand snel onder controle te brengen.

Eén bewoner had rook binnengekregen en is gecontroleerd door medisch personeel. De persoon hoefde echter niet mee naar het ziekenhuis. Of er ook schade is ontstaan, is onbekend. Hoe de biels in de brand kon geraken is onbekend.