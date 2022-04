Brand in woning portiekflat West-Indischekade snel onder controle

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning van een portiekflat aan de West-Indischekade heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte een bewoner lichtgewond.

De melding van de brand kwam rond 19.15 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een kleine brand die we snel onder controle konden brengen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “De bewoner bleek nog in het pand aanwezig te zijn. Die hebben we in veiligheid kunnen brengen. Omdat de persoon rook heeft binnengekregen is deze gecontroleerd door ambulancepersoneel.”

Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de brand.