Foto: 112 Groningen

De brandweer heeft maandagmiddag een kleine brand geblust in een ondergrondse vuilcontainer aan de Sabotagelaan in Laanhuizen.

De smeulende delen in de container waren snel onder controle, nadat de brandweer de container open had gemaakt.

Na een korte inzet was duidelijk dat er niks meer brandde in de container, waarop de brandweer haar vertrek nam. De oorzaak van de brand is niet bekend.