Boef vangt boef in park aan Helper Brink

nieuws

Een verdachte van scooterdiefstal werd in de nacht van donderdag op vrijdag in de kladden gevat door ‘Boef’. De dief had zich verstopt in Park Groenestein aan de Helper Brink.

Diensthond Boef had aan zijn neus genoeg om de diefstalverdachte op te sporen in het bosachtige park.“Zoeken naar een verdachte in een donker bos is voor ons als mens best lastig”, schrijven agenten van het politieteam Groningen-Zuid. “Maar voor Boef was het zodra hij zijn neus aan de grond had gelijk duidelijk waar de verdachte zich schuilhield.”

Volgens de politie werden er de afgelopen tijd veel scooters gestolen in Groningen: “Dus het is erg fijn dat we in deze zaak een verdachte hebben en de scooter hebben aangetroffen”, besluit de politie. “De verdachte is ingesloten en zal vandaag worden gehoord over deze zaak.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Groningen Zuid (@politie_groningen_zuid)