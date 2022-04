Bloemenjaarmarkt: “Een succesvolle dag, die wel minder bezoekers heeft getrokken”

nieuws

Foto Joris van Tweel

De Bloemenjaarmarkt op Goede Vrijdag in de Groningse binnenstad is succesvol verlopen. Dat laat Jordy Bakker van de organisatie weten.

Hoi Jordy! Na twee jaar afwezigheid kon er weer een Bloemenjaarmarkt gehouden worden. Hoe was het?

“Het is heel goed verlopen. De sfeer was positief en de stemming opperbest. Zowel van marktkraamhouders als publiek kregen we positieve reacties te horen. Het liep ook mooi door, wel was het minder druk dan bij de laatste editie in 2019. We hebben edities gehad dat je echt door de looppaden heen werd gedrukt, maar dat was gisteren niet aan de orde.”

Hoeveel bezoekers hebben jullie gisteren mogen verwelkomen?

“Dat weet ik nog niet. Daar moeten we nog onderzoek naar doen. We bepalen het aantal bezoekers aan de hand van camerabeelden. Deze beelden moeten we nog bekijken.”

Maar dus wel minder bezoekers dan bij de laatste editie. Hoe is dat te verklaren?

“Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn. Allereerst hebben we te maken met de werkzaamheden aan het Julianaplein. De boodschap was vooraf om vooral op de fiets en met het openbaar vervoer te komen. Wellicht hebben de waarschuwingen voor een dreigend verkeersinfarct de mensen thuis gehouden. Daarnaast mogen we op Karfreitag traditiegetrouw ook veel mensen uit Duitsland verwelkomen. Die kwamen dit jaar ook in minder grote aantallen naar Groningen. Ik denk dat de coronacrisis daar zeker nog een rol in speelt.”

Waarom denk je dat?

“Ik denk dat verschillende mensen nog voorzichtig zijn. Dat zie je in eigen land, dat mensen toch een beetje een gek gevoel hebben om door een drukke binnenstad te lopen. In Duitsland heerst dat gevoel misschien nog wel wat meer, omdat de coronamaatregelen daar pas veel later zijn afgeschaft dan hier in ons eigen land. De mensen zijn duidelijk nog voorzichtig.”

Maar ondanks dat zijn jullie tevreden …

“Absoluut. Het was een mooie dag met prima weersomstandigheden. En zonder grote problemen. Geen lange files rond het Julianaplein, en een positieve stemming in de binnenstad. Het was heel gezellig.”

Verslaggeefster Mirthe Zuhorn maakte een reportage over de Bloemenjaarmarkt: