Bloemen voor medewerkers UMCG vanwege einde coronamaatregelen

Foto: Ate van der Zee via Twitter

Het UMCG heeft doorgezet in haar besluit om vanaf vandaag (vrijwel) alle coronamaatregelen te schrappen in het ziekenhuis. Onder meer bestuursvoorzitter Ate van der Zee deelde daarom bloemen uit aan de medewerkers van het ziekenhuis.

Vanaf nu hoeven bezoekers aan het ziekenhuis geen mondkapjes meer te dragen en ook de anderhalve meter afstand is geschrapt. Het ziekenhuis liet vorige week woensdag al weten te willen versoepelen, omdat zowel het aantal besmettingen in de samenleving als het aantal zieke medewerkers aanzienlijk is gedaald in de afgelopen periode.

Maar niet alle coronamaatregelen gaan van tafel in het ziekenhuis. Zo blijven mondkapjes en afstand verplicht voor mensen die coronaklachten hebben of als ze een operatie met algehele narcose moeten ondergaan in het ziekenhuis. Zij moeten verplicht een zelftest doen, één dag voor de operatie.

Daarnaast blijft het desinfecteren van de handen wel verplicht bij binnenkomst en bij het binnengaan van de afdeling. Hoewel de anderhalve meter van tafel is, vraagt het ziekenhuis nog wel om elkaar de ruimte te geven.