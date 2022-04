Bjorn Meijer via sociale media lastiggevallen door FC-aanhangers over miljoenentransfer

sport

Foto: FC Groningen

De openlijke bereidheid van FC Groningen-verdediger Bjorn Meijer voor een transfer naar Club Brugge is bij sommige aanhangers van zijn huidige club in het verkeerde keelgat geschoten. Tijdens de wekelijkse persconferentie van FC Groningen op vrijdagmiddag nam Buys het daarom op voor Meijer, zo stelt Voetbal International.

De 19-jarige Meijer kreeg volgens trainer Danny Buys een aantal ‘vervelende berichten’ vanwege de (mogelijke) transfer. Wat er in de berichten stond, weigerde Buys te herhalen. Volgens de oefenmeester is de kritiek op Meijer rond de transfer geheel onterecht, ook als supporters hopen dat de jongeling langer bij de Groningse club blijft.

Eerder deze week werd duidelijk dat Club Brugge meerdere miljoenenbiedingen bij FC Groningen heeft neergelegd voor Meijer. Tot nu toe werden deze aanbieden niet geaccepteerd. De club benadrukt dat de Belgische club niet de enige is die geïnteresseerd is in de dienst van Meijer.