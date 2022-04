Bij drie pompstations in Stad tank je nu een liter Euro 95 voor minder dan twee euro

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Met een daling in de accijnzen op brandstof zijn de prijzen aan de pomp vrijdag aanzienlijk gedaald. Voor het eerst sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne kunnen automobilisten daardoor weer een liter benzine kopen voor minder dan twee euro. Bij deze drie tankstations in de Stad kan dat.

Zowel bij de Tango aan de Odenseweg, de Makro (Kattegat) en bij Fieten Olie aan de Stettinweg is de prijs van een liter Euro 95 net onder de twee euro gezakt (1,99 euro per liter). De tankstations van TinQ in Ten Post (2,05 euro) en de Argos aan de Koningsweg (2,06 euro) maken de top vijf voor de gemeente compleet.

Ook voor diesel zijn de Odenseweg, het Kattegat en de Stettinweg de plekken waar je nu moet zijn. Met 1,939 euro per liter zijn deze stations de goedkoopste van de provincie.

Foto: Johannes Rienks