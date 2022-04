Bewolkte vrijdag leidt naar zonniger weekend, maar temperatuur stijgt niet mee

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag is voorlopig de laatste dag waarop het overwegend bewolkt is boven Groningen. De temperaturen stijgen echter niet zo snel mee en warmer dan dertien graden wordt het voorlopig niet.

De vrijdagochtend begint bewolkt, maar de zon zal geleidelijk doorbreken. Maar rond het middaguur trekt de lucht boven Groningen weer dicht. Omdat de zon weinig kans krijgt, loopt de temperatuur niet verder op dan een graad of twaalf. De wind is zwak tot matig en kan oplopen tot windkracht 3.

In de dagen erna wordt het geleidelijk minder bewolkt boven Groningen. Regen is dan ook zo goed als uitgesloten. Maar de temperaturen stijgen niet mee met de steeds vaker zichtbare zon. Komend weekend lopen de temperaturen in Groningen overdacht niet hoger op dan een graad of dertien, bij een zwakke tot matige wind.

Na het weekend lopen de temperaturen langzaam op. De temperatuur stijgt vanaf dinsdag richting de 15 graden. De wind draait langzaamaan steeds verder richting het westen, maar komt niet boven windkracht 3 uit.