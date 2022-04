‘Benodigde verkeersafname Stad niet altijd gehaald; verkeer heeft moeite in de spits’

nieuws

Foto: 112 Groningen

De afgelopen week reden op sommige momenten te veel auto’s rond in Groningen. Dat laat Aanpak Ring-Zuid (ARZ) donderdagmiddag weten. Volgens het projectbureau heeft het verkeer nog steeds moeite met ‘fase 5’ van Operatie Julianaplein.

Met name tijdens de ochtend- en avondspits is het op verschillende plekken drukker dan gewenst, stelt Aanpak Ring-Zuid. Afgelopen dinsdag en donderdag was er te veel autoverkeer in de spits op de wegen in en rond Groningen, zo stelt het projectbureau.

Automobilisten weten niet dat ‘oude route’ Van Ketwich Verschuurlaan weer open is

“Op alle routes in Groningen-West is het drukker dan verwacht”, aldus Aanpak Ring-Zuid. “Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder in deze hoek van de stad. We zien dat het op de Van Iddekingeweg drukker is dan normaal. Dat komt mogelijk doordat automobilisten zich er niet bewust van zijn dat de ‘oude’ route via de Van Ketwich Verschuurlaan weer geopend is.”

Ook de techniek en het weer laten het verkeer in de steek in en rond de Stad. “In de eerste week van fase 5 is de nieuwe verkeerssituatie nog niet goed opgenomen in Google Maps”, stelt Aanpak Ring-Zuid. “We bekijken nu welke maatregelen genomen kunnen worden om de omleidingsroute aantrekkelijker te maken. Op deze manier kunnen we onder andere Groningen-West ontlasten.”

Ook het slechte weer speelt de benodigde verkeersafname parten. Forenzen besluiten daardoor vaker de auto te pakken, waar ze voorheen eerder geneigd waren om op de fiets of in de trein/bus te stappen.

Maatregelen om drukte te spreiden

Ook op de route van de Stationsweg, naar de Griffeweg en de Sontweg is het de afgelopen week drukker geworden. Daarom zijn er extra routeborden geplaatst aan de oostkant van de Stad. Daarnaast zijn de verkeerslichten op de ringwegen iets anders afgesteld, zodat er meer verkeer kan worden verwerkt.

Verder kwamen er de afgelopen week meldingen binnen bij ARZ over verkeer dat in Helpman tegen de rijrichting inrijdt. Aanpak Ring-Zuid heeft daarom extra borden geplaatst op de Goeman Borgesiuslaan.

Komende week geen nieuwe afsluitingen

Voor komende week zijn geen nieuwe afsluitingen gepland, besluit Aanpak Ring-Zuid. “Waar nodig en waar mogelijk treffen we maatregelen, zodat het verkeer, met name het OV en de hulpdiensten, doorgang kan vinden. Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.”