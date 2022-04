Benni Leemhuis: “Onno Ruding, houd uw mond zeker een jaar over gaswinning in Groningen”

nieuws

Foto: Pexels

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad vindt dat oud-minister van Financiën Onno Ruding (CDA) zeker een jaar zijn mond moet houden over de gaswinning in Groningen. Leemhuis verwijt de politicus een vast patroon dat je vaker bij hotemetoten terugziet.

Leemhuis doet de uitspraak nadat in de provincie Groningen op Paaszondag een aardbeving werd gemeten van 1.8 op de schaal van Richter. Terwijl Ruding eerder op de dag in het televisieprogramma WNL Op Zondag had laten weten dat de gaskraan in Groningen voor tenminste nog een jaar open moet blijven.

“Ruimhartig compenseren”

Volgens de oud-minister is er in Groningen wel begrip voor de gaswinning als het Rijk de provincie maar ruimhartig compenseert. “Groningers kunnen ook rekenen. De tijden zijn veranderd. De huidige minister van Financiën zal blij zijn met de opbrengsten uit Groningen en het past helemaal in het huidige beleid tegen Poetin.” Volgens Ruding doet het kabinet er verstandig aan om het Groningenveld langer open te houden. “Daarmee verklein je de internationale gasproblematiek en krijgt Poetin niet de kans om rijker te worden van gasopbrengsten.”

Benni Leemhuis: “Men heeft geen idee hoe groot de schade is”

Leemhuis omschrijft de reactie van Ruding als een patroon. “Het is een vast patroon dat je bij huidige en voormalige hotemetoten terug ziet. Er wordt gezegd dat er ruimhartig gecompenseerd moet worden en vervolgens komt er een zinnetje achteraan dat de gaskraan open kan blijven. En daar kan ik me echt boos om maken. We zijn het land van de toeslagenaffaire en de aardbevingsellende. In Groningen zitten mensen al tien jaar te wachten op een eerlijke afhandeling van de schade. Als je zulke uitspraken doet, zoals Ruding die ventileert, dan ben je niet geloofwaardig. Dan heb je geen idee hoe groot de schade is. En dan heb ik het niet alleen over de zichtbare schade aan woningen maar ook de mentale schade die mensen door de jaren heen op hebben gelopen.”