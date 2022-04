Benefietvoetbalwedstrijd voor 113 heeft minstens 1.200 euro opgeleverd: “Bedrag loopt nog op”

nieuws

Foto: Lijst STERK

De benefietvoetbalwedstrijd tussen de studenten van HSV en Lijst STERK op het voetbalveld van De Knickerbockers heeft vrijdag minstens 1.200 euro opgeleverd. Dat laat Ramon Tilstra van Lijst STERK zaterdag weten.

“We kunnen terug kijken op een hele leuke en succesvol verlopen middag”, vertelt Tilstra. “Tijdens de wedstrijd namen bestuursleden en actieve studenten van HSV en Lijst STERK het tegen elkaar op. Met de verkoop van entreekaartjes en donaties werd er geld ingezameld voor 113 zelfmoordpreventie. We hebben ruim twee jaar corona achter ons liggen, en dat is veel studenten niet in de koude kleren gaan zitten. Velen kampen met problemen. Door geld op te halen voor 113 hopen we meer studenten hulp te kunnen bieden.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Derde helft

Uiteindelijk werd er met de verkoop van entreekaarten en donaties een bedrag van 1.200 euro opgehaald. “Er was veertig tot vijftig man publiek. Dit hadden er misschien nog wel wat meer mogen zijn, maar omdat ook alle spelers een kaartje hadden gekocht, is het bedrag flink hoog uitgevallen.” En dat kan ook nog hoger worden. “Na afloop hadden we een derde helft waarbij de prijzen van drankjes gestapeld werden. De opbrengst hiervan is nog onbekend, maar ik heb begrepen dat men tijdens de derde helft flink hun best heeft gedaan.”

Strafschoppen

Lijst STERK kan sowieso terugkijken op een mooie middag. “HSV en Lijst Sterk zijn twee grote partijen in de Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad. Dat zij het fysiek tegen elkaar opnemen, dat is bijzonder. Na zestig minuten stond het 1-1. Er kwamen daarom penalty’s aan te pas. Die strafschoppenreeks hebben wij uiteindelijk gewonnen, dus dat is natuurlijk super tof.”

Jaarlijkse traditie

Het was voor het eerst dat er een benefietwedstrijd gehouden werd. “Wij zijn van plan om hier een traditie van te gaan maken. Ook om verschillende redenen. We krijgen teruggekoppeld dat mensen het heel mooi vinden dat we ons voor dit doel inzetten, dat we oog hebben voor de problematiek onder jongeren. Daarnaast is het ook een mooi aftrapmoment voor de jaarlijkse verkiezingen voor de Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad. Die vinden volgende maand plaats, en daarbij willen we toch graag dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van hun democratisch recht. Of 113 volgend jaar weer het goede doel zal zijn, dat weten we nog niet. Daar gaan we over nadenken.”