Bekeuringen en waarschuwingen bij politiecontroles in en rond Stad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij verschillende politiecontroles in en rond de stad Groningen zijn zaterdag door de politie diverse waarschuwingen en bekeuringen uitgedeeld. Dat meldt de afdeling van Team Verkeer Noord-Nederland op sociale media.

In Haren troffen de agenten de bestuurder van een snorscooter aan. “Deze bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs”, schrijft de politie. “De bestuurder heeft een bekeuring gekregen, waarbij de zaak verder afgehandeld zal worden door de verkeersofficier.” Omdat de agenten momenteel actie voeren voor een betere cao mogen heel veel automobilisten ook van geluk spreken. Zo werd op de snelweg even later een automobilist geklokt met een snelheid van 131 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan. Vanwege de politieacties werd geen bekeuring uitgeschreven.

Ook vijf bestuurders die een doorgetrokken streep negeerden hadden geluk. Ook zij kregen geen bekeuring. Op de oostelijke ringweg werd even later een bestuurder geklokt met een snelheid van 97 kilometer per uur. “Ook deze bestuurder had geluk”, meldt de politie. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Want als even later op dezelfde plek een bestuurder geklokt wordt met een snelheid van 112 kilometer per uur waar 70 is toegestaan: “Dit was te gek, dus deze bestuurder heeft wel een bon gekregen.”