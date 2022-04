Beeldend kunstenaar Ruud de Rode exposeert in galerij Pictura

De overzichtstentoonstelling Wennen aan het leven eert het werk van Ruud de Rode (1945). Een brede selectie van schilderijen, enkele objecten en tekeningen tracht de veelzijdigheid van deze kunstenaar te verbeelden.

Voor De Rode is schilderen een prachtig avontuur. Een doorgaande vorm van (bodem) onderzoek. Hij verbaast zich met haast kinderlijke nieuwsgierigheid over de schoonheid, humor en banaliteit binnen het alledaagse, en over de ruimte waarin die dingen zich afspelen. Met diezelfde open blik begint hij vervolgens te schilderen – ‘gewoon aan de slag, kijk maar wat er ontstaat’.

In die geest gaf hij jarenlang les op Minerva en de Klassieke Academie en zo benadert hij nog altijd zijn werk en leven. Pas wel op, want letterlijk wordt het nooit: dan gaat er rigoureus de rolkwast overheen.

Pictura nodigt de bezoeker uit om mee te gaan in Ruud de Rode’s verwondering. In zijn schilderijen bestaat ruimte voor suggestie en ontdekking; voor verstilling, maar ook voor gegrinnik om het absurde. Precies in die veelvoud ligt de kracht van zijn werk: het laat ons wennen aan het leven.