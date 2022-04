Be Quick 1887 verzuimt kansen te benutten tegen Purmersteijn

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Purmersteijn

Be Quick 1887 verspeelde maandag thuis in de hoofdklasse A op zondag twee dure punten in de strijd om de titel. Tegen subtopper Purmersteijn bleef het 0-0. Doordat ook een paar concurrenten punten verspeelden blijft het spannend bovenin.

Voor rust viel er weinig te genieten. Het meest opvallende moment was een bal die zomaar over doelman Robert Smit van Be Quick ging, maar net naast vloog. “Ik zag de bal niet goed aankomen en er zat een rare stuit in, maar ik had hem natuurlijk moeten hebben”, aldus Smit. Op slag van rust was er nog een gevaarlijke vrije trap van Ken Raghoebar van Be Quick en de rebound voor Geertjan Liewes ging er ook niet in.

Na de pauze viel er meer te genieten en had Be Quick de wedstrijd moeten beslissen. Zo ging Kyron van der Kaap om Purmersteijn doelman Nick van Santen heen, maar hij trof de paal. Kort daarna schoot Van der Kaap van dichtbij op Van Santen. Op aangeven van Liewes kopte Yoram Cats de bal op paal en Van Santen ranselde een tweede kopbal van Cats net uit zijn doel. De ploeg uit Purmerend kraakte in de slotfase, maar bleef toch overeind.

“Zij konden op het laatst echt niet meer”, zei doelman Smit. “Wij hadden wel de power om maar door te gaan. En dat is een compliment voor de hele ploeg. En bij ons blijft er ook bij wissels gewoon kwaliteit in de ploeg”.

“In de tweede helft liep het beter met Van der Kaap in de ploeg en Cats hoog op rechts”, zei trainer Steven Wuestenenk. “We hadden pech met twee ballen op de paal en de reddingen van hun keeper. We waren beter, maar hebben de trekker niet overgehaald”. Be Quick zakte naar de derde plaats maar blijft kansrijk voor de titel. “Het is toch prachtig dat je er bovenin bij staat. De titelstrijd gaat denk ik tot op de laatste speeldag door”.