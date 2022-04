Be Quick 1887 koploper af na nederlaag tegen TOGB

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 is de koppositie in de hoofdklasse A op zondag weer kwijt geraakt aan Hoogeveen. In Berkel en Rodenrijs verloor Be Quick met 4-2 van nummer vijf TOGB.

Be Quick leek een makkelijke middag te krijgen in Zuid Holland. Binnen het kwartier maakte Geertjan Liewes er 0-1 van en vijf minuten later tekende Djarni Leidelmeijer voor de 0-2. TOGB kwam na 24 minuten terug tot 1-2 via Leroy Zwarteveld. De Groningers verloren daarna de grip op het spel.

Dat betaalde zich na de pauze uit voor het sterkere TOGB. Bas Maurits ontpopte zich als de kwelgeest voor Be Quick door binnen tien minuten een zuivere hattrick te maken: 4-2. Doordat Hoogeveen met 7-1 van TAC’90 won zakte Be Quick naar de tweede plaats.