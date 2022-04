Be Quick 1887 komt geblunder in duel tegen Velsen niet te boven

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Velsen

Het vlaggenschip van Be Quick 1887 wist zaterdagavond thuis het feest rond het 135-jarig bestaan van de club geen luister bij te zetten. Laagvlieger Velsen stapte met een 3-1 overwinning van het veld.

Be Quick begon nog aardig met een kans voor spits Geertjan Liewes, maar twee enorme blunders achterin zorgden voor een 0-2 achterstand. “We geven het zelf weg door twee keer in de zestien een bal in de voeten van de tegenstander te schuiven”, verzuchtte trainer Steven Wuestenenk na afloop. Marc Kloosterboer scoorde zo na een kwartier en Tim Groenewoud na 26 minuten.

Na rust kreeg Kyron van der Kaap voor Be Quick een goede kans die net naast ging. Maar na 71 minuten deelde Velsen de knock-out uit toen Ayrton Dol van dichtbij de 0-3 in tikte. Na een scrimmage in de 81e minuut kwam Be Quick nog wel terug tot 1-3 via Djarni Leidelmeijer. De Groningers probeerden het nog wel, maar de tweede nederlaag op rij was toch een feit.

Be Quick staat nog wel tweede in de hoofdklasse A op zondag, maar de concurrentie komt morgen nog in actie. “Het is doodzonde”, aldus Wuestenenk. “We maken het onszelf zo wel erg moeilijk. Over de titel moeten we het voorlopig maar even niet hebben”.