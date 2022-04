Be Quick 1887 doet goede zaken in de hoofdklasse met winst op VOC

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 deed zaterdag in Rotterdam goede zaken in de hoofdklasse A op zondag. Be Quick won met 4-1 van VOC en zag concurrent SJC drie punten verspelen. De Groningers staan weer tweede.

Be Quick was sterker en kwam na 21 minuten op voorsprong via Geertjan Liewes. Ken Raghoebar maakte er 0-2 van. Op slag van rust tekende de Groninger topscorer Liewes voor de 0-3.

Ook na rust had Be Quick weinig van de Rotterdammers te duchten. Raghoebar maakte halverwege de tweede helft zijn tweede: 0-4. Wessel Verhaar redde in de laatste minuut nog de eer voor VOC: 1-4.

Paasmaandag wordt er opnieuw gespeeld in de hoofdklasse A. Be Quick speelt dan thuis tegen Purmersteijn.