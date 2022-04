Battle of the Blocks wil veiligere wijken realiseren, en gaat komend weekend de straat op

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Veiligere wijken realiseren. Dat is het doel van Battle of the Blocks. Komend weekend is men op verschillende plekken in de stad te vinden om het gesprek aan te gaan met buurtbewoners.

Battle of the Blocks is een collectief van politie Groningen, studenten van het Noorderpoort, WIJ-teams, Backbone en de gemeente Groningen. Samen doet men onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid van wijken in Groningen. Komend weekend is men onder andere in de wijken Reitdiep en de Rivierenbuurt te vinden. De bedoeling is om in deze wijken in gesprek te gaan met buurtbewoners, en samen met hen ideeën te bedenken.

Op zaterdag is men tussen 12.00 en 16.00 uur te vinden bij de Jumbo in de Reitdiephaven, een dag later staat men tussen 12.00 en 16.00 uur bij het Talmahuis in de Rivierenbuurt. Het beste idee wordt beloond met de Hein Roethofprijs. Deze prijs is in het leven geroepen om mensen uit alle hoeken van de samenleving mee te laten denken over een innovatieve, creatieve en effectieve manier die zich richt op het leefbaarder en veiliger maken van de leefomgeving.