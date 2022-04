Bart van Hintum (35) verruilt FC Groningen voor PEC Zwolle

sport

Foto: FC Groningen

Bart van Hintum (35) speelt vanaf komend seizoen voor PEC Zwolle. Dat meldt de Zwolse club op haar eigen kanalen. Hij tekent een contract tot 2023 met de optie voor nog een jaar.



De verdediger hoorde tot zijn eigen onvrede onlangs dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd. Van Hintum speelt sinds 2019 voor FC Groningen, waar hij tot dusver 75 officiรซle wedstrijden speelde. De 35-jarige Ossenaar speelde voornamelijk links- en centraal achterin bij de FC.

Van 2011 tot 2016 kwam Van Hintum ook al uit voor PEC Zwolle, dat momenteel strijdt tegen degradatie uit de eredivisie. Het is dus nog maar de vraag of Bart van Hintum ook volgend seizoen terug te zien is op het hoogste voetbalniveau in Nederland.

๐๐š๐ซ๐ญ ๐ฏ๐š๐ง ๐‡๐ข๐ง๐ญ๐ฎ๐ฆ ๐Ÿ’™ De verdediger tekent een contract voor komend seizoen, met een optie voor nog een jaar. Welkom terug, Bart! ๐Ÿ‘Š๐Ÿผ โ€” PEC Zwolle (@PECZwolle) April 5, 2022