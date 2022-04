Banenborrel helpt werkzoekenden aan horecabaan: grote opkomst Oekraïense vluchtelingen

Door de coronacrisis kampt de horeca met een groot tekort aan personeel. Daarom werd dinsdagmiddag een ‘Banenborrel’ in het leven geroepen op zes verschillende locaties in Groningen en Drenthe. Werkzoekenden kunnen hier in contact komen met lokale werkgevers in de horeca. Opvallend: vooral Oekraïense vluchtelingen meldden zich massaal aan.

Het is druk in De Drie Gezusters als de banenborrel van start gaat. Onder de werkzoekenden zijn veel Oekraïense vluchtelingen te vinden. Tolk Svetlana Been staat ze bij tijdens hun zoektocht.

‘Het is heel fijn dat ook de Oekraïense vluchtelingen de kans krijgen om aan het werk te mogen’, vertelt ze enthousiast. De taalbarrière zorgt volgens haar soms voor wat moeilijkheden, niet iedereen spreekt Engels. Maar aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet.

Coronacrisis

De banenborrel is volgens de horeca hard nodig. Na een lange periode van onzekerheid tijdens de coronacrisis, starten veel ondernemers langzaam weer op. Het tekort aan personeel binnen de horecasector is nog altijd enorm. Momenteel staan er ruim tweehonderd vacatures open.

Dat ziet ook Krista Lanning van Join The Family, één van de organisatoren van het evenement. ‘Tijdens de coronaperiode hebben ontzettend veel mensen geen contractverlenging gekregen of een andere baan gevonden.’ Veel horeca-ondernemers zijn daarom nog altijd hard op zoek naar personeel.

Sander Hoekstra, horeca-ondernemer bij de De Drie Gezusters, blikt terug op een lastige periode: ‘De afgelopen twee jaar waren zwaar voor ons.’ Hij is blij met de grote opkomst en ziet kansen voor alle aanwezigen. ‘Wij hebben een flinke club mensen die eigenlijk alleen maar internationaal zijn.’

Hoopvol

Tolk Svetlana Been verwacht dat de banenborrel positief uit zal pakken voor iedereen. Gezien de opkomst gaan er ongetwijfeld veel tevreden mensen weg met een baan.’