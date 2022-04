Automobilist raakt in slip en botst tegen vangrail op westelijke ringweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend op de westelijke ringweg is een personenauto fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 07.15 uur op de rijbaan vanaf het Vrijheidsplein richting Paddepoel. “Door nog onbekende oorzaak is de automobilist in een bocht in de slip geraakt en vervolgens tegen de vangrail gebotst”, vertelt Wind. “Daarbij ontstond er forse schade aan het voertuig. De bestuurder is gecontroleerd door medisch personeel.”

De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept. Vanwege het ongeluk was één rijstrook richting het Vrijheidsplein, alsook de afrit naar de Peizerweg, tijdelijk afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak.