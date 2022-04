Automobilist knalt op geparkeerd voertuig op Kraneweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een automobilist is zaterdagmiddag bij een verkeersongeluk op de Kraneweg op een geparkeerd voertuig geknald. Dat melden verschillende incidentfotografen.

Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Een automobilist is op een geparkeerde auto geknald en daarbij ontstond er flink wat schade.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Medewerkers van een ambulance hebben het slachtoffer behandeld. Het is onbekend of de persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de Kraneweg een tijdlang volledig dicht voor het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.