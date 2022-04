Auto schiet bosschages in op Damsterplein en knalt op verhoging

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op het Damsterplein is een auto in de bosschages terecht gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur. “Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Ter hoogte van woningcorporatie Nijestee richting de kruising met het Damsterdiep is de bestuurder van een personenauto uit de bocht gevolgen en in de bosschages terecht gekomen. Op zich was dat geen probleem geweest, waar het niet dat er in het groen een verhoging zit van iets dat met de riolering van doen heeft. Daar is de auto tegenaan geknald waardoor forse schade is ontstaan aan de voorzijde.”

Volgens de fotograaf raakte niemand gewond en waren er ook geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. “Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Daarvoor moest het Damsterplein even afgesloten worden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.”