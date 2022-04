Auto rijdt terras op van café Boone, kroegeigenaar gewond

nieuws

Foto: google maps

Bij een incident aan de Meeuwerderweg is zaterdagavond een automobilist het terras van café Boone opgereden. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het incident vond plaats rond de klok van 21.00 uur. Een getuige die in de buurt werkzaam is vertelt dat een auto het terras op reed, en dat daarbij één persoon gewond is geraakt. De bestuurder zou daarvoor al stennis hebben lopen schoppen bij een supermarkt waar hij vrouwen lastig viel. Volgens een andere bron is de persoon die gewond is geraakt de kroegeigenaar van café Boone. De bestuurder van de auto zou na het terras te zijn opgereden, uitgestapt zijn waarbij hij vervolgens een mes op de keel van een vrouw zette. De kroegeigenaar heeft daarop samen met andere mensen de situatie proberen te kalmeren. De bestuurder is daarop ingestapt en weer weggereden, maar daarbij werd de kroegeigenaar enkele meters meegesleurd. De eigenaar is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een politiewoordvoerder is een 28-jarige vrouw bedreigd met een scherp voorwerp. Een 62-jarige man is gewond geraakt. De dader wist aanvankelijk te ontkomen, maar is later in de avond aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Stad. Bronnen melden dat tegen de verdachte aangifte is gedaan. De politie meldt dat het onderzoek volop bezig is. Café Boone is de komende week gesloten.