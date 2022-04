Auto flink beschadigd bij verkeersongeluk onder viaduct Noordzeeweg

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Groningerweg is een personenauto flink beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur. “Het is gebeurd onder het viaduct als je vanaf de Noordzeeweg richting de oostelijke ringweg, richting Beijum-Noord rijdt”, vertelt Nuver. “Door onbekende oorzaak is een bestuurder de macht over het stuur kwijt geraakt en in botsing gekomen met het viaduct.” Niemand raakte gewond.

“Eén rijstrook werd afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.