nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Op de Florakade in de Oosterparkwijk zijn maandagmiddag een personenauto en een scooter met elkaar in botsing gekomen.

De bestuurder van de scooter klaagde over pijn in zijn rug en werd daarom nagekeken in een ambulance. Het is niet bekend of de man meegenomen is naar een ziekenhuis.

Politieagenten tekenden het ongeval op en noteerden de gegevens van de betrokkenen. De schade aan beide voertuigen bleef beperkt.